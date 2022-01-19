التعاون السعودي يتراجع عن صفقة نجم الزمالك لسبب غريب

المصدر: سيد مصطفى-دبي

يعتزم نادي التعاون السعودي، الغاء صفقة التعاقد مع لاعب الزمالك المصري، مصطفى فتحي، بحسب ما أكدت تقارير إعلامية مساء أمس الثلاثاء.

وكشف برنامج "أكشن مع وليد" المذاع عبر فضائية "إم بي سي أكشن" أن صفقة مصطفى فتحي مع التعاون في طريقها للإلغاء، اعتراضا من جانب إدارة النادي السعودي، على قيام رئيس نادي الزمالك، بإعلان بنود تفاصيل العقد للإعلام المصري.

واتفق التعاون السعودي مع الزمالك على شراء الفترة المتبقية من عقد مصطفى فتحي مقابل مليون دولار، بخلاف حصول اللاعب على مليون دولار في الموسم الواحد وبعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم بصفقة اجمالية تصل إلى 4.5 مليون دولار.

وظهر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في مقطع فيديو قبل يومين برفقة مصطفى فتحي، أعلن فيه عن انتقال اللاعب إلى التعاون مقابل مليون دولار يحصل عليهم مسؤولي القلعة البيضاء على دفعة واحدة.

وذكر وليد الفراج، وفق مصادره الخاصة، أن نادي التعاون يرى أن مواقف رئيس نادي الزمالك غير مقبولة في ملف التفاوض.

وأوضح: "أن الاتفاق في طريقه للإلغاء لبعض الأسباب، منها إشهار شروط وبنود العقد إعلاميًا".

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