سيباستيان لوب يواصل الضغط على العطية في رالي داكار

المصدر: وكالات

واصل سيباستيان لوب في تقليص الفارق الزمني مع متصدر الرالي ناصر العطية إلى 32 دقيقة و40 ثانية، ويتطلع الفرنسي لتحقيق أول فوز في رالي داكار في أول مشاركة لفريق البحرين ريد إكستريم في رالي داكار باستخدام وقود مستدام مع اقتراب الرالي من نهايته في السعودية.

وبحلول نهاية المرحلة العاشرة البالغ طولها 375 كيلومتراً، أكد بطل العالم للراليات تسع مرات ومساعده فابيان لوركين على متن سيارة برودرايف هانتر انهما سيمضيان في معركة التحدي حتى النهاية مع زميلهم في فريق البحرين ريد إكستريم أورلاندو تيرانوفا الذي يتعقبها في المركز الرابع. ويتطلب الأمر حدوث دراما كبيرة في واحدة من المرحلتين المتبقيتين للحيلولة دون فوز العطية بلقب رالي داكار للمرة الرابعة.

وفاز ستيفان بيترهانسل بالمرحلة العاشرة وادي الدواسر إلى بيشة من كارلوس ساينز، حيث احتل تيرانوفا وداني أوليفيراس المركز الثالث بسيارة برودرايف هنتر وسجل لوب خامس أفضل زمن بفارق 1 دقيقة و 25 ثانية عن العطية في المركز السابع.

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