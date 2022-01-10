رالي داكار "السعودية 2022".. لوب مستمر في التهام زمن صدارة العطية (صور)

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

واصل سيباستيان لوب سائق فريق البحرين ريد إكستريم الضغط في الجولة الثامنة في رالي داكار وتمكن من التهام سبع دقائق أخرى من صدارة السائق القطري ناصر العطية في الرالي الأصعب في العالم الذي يقام في السعودية.

ويقود السائق الفرنسي "بطل العام للراليات تسع مرات" سيارة برودرايف هانتر يرافقه مساعده فابيان لوركوين، وحقق فوزه الثاني بمرحلة قبل 24 ساعة، وحل في المركز الثالث اليوم خلف السويدي ماتياس إكستروم والفرنسي ستيفان بيترهانسيل.

وبينما حقق القطري العطية المركز 11 في المرحلة الثامنة ومسافتها 395 كم وامتدت من الدوادمي إلى وادي الدواسر، تقلص الفارق الزمني لصدارته للرالي إلى 37 دقيقة و58 ثانية، وتبقى أربع مراحل أخرى فقط من الرالي تبلغ مسافتها 1172 كم وتنتهي يوم الجمعة في جدة.

وبهذه النتيجة تمكن لوب من مواصلة إغلاق الفجوة الزمنية مع العطية بمقدار 12 دقيقة و 27 ثانية في يومين. ويعتمد لوب ولوركين على القوة والتنوع وسرعة سيارتهما برودرايف هانتر التي لا يرقى إليها الشك لإبقائهما في المنافسة والسعي لتحقيق أول انتصار في داكار.

وكانت المرحلة الثامنة مجزية أيضاً لزملاء لوب في فريق البحرين ريد إكستريم وهما أورلاندو تيرانوفا ومساعده داني أوليفيراس اللذان سجلا سادس أسرع وقت بسيارة برودرايف هانتر ليواصلا صعودهما المثير للإعجاب إلى المركز الخامس في الترتيب العام

ولاحق سوء الطالع ناني روما الفائز بلقب رالي داكارمرتين سابقاً ومساعده أليكس هارو عندما أجبرتهما مشكلة ميكانيكية على التوقف لإجراء الإصلاحات، مما أدى إلى خسارة ساعة في الوقت.

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