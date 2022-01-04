الأهلي يُخطط لمفاجأة الزمالك.. بن شرقي أم فتحي؟

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أثار مدير التعاقدات في النادي الأهلي المصري، أمير توفيق حالة من الجدل الكبير في الأوساط الرياضية المصرية بعد تأكيداته في وقت سابق أن ناديه حصل على توقيع لاعب مهم للانضمام إلى القلعة الحمراء دون أن يكشف عن هوية اللاعب.

وربطت وسائل اعلام مصرية بين تصريح أمير توفيق واتجاه أي من نجمي الزمالك الحاليين، المغربي أشرف بن شرقي، والجناح الأيمن مصطفى فتحي اللذان يرفضان تمديد عقديهما مع ناديهما لأسباب مادية، مما يرجح بأن الأهلي يُخطط لمفاجأة الزمالك بضم أحد النجمين.

وتردد أن وكيل أعمال أشرف بن شرقي تواصل مع مسؤولين في النادي الأهلي للاتفاق على الشروط الخاصة بتعاقد اللاعب المغربي مع بن شرقي، وهو ما نفاه وكيل اللاعب جملة وتفصيلاً خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حسن شحاته في مداخلة تلفزيونية، مشدداً على بن شرقي مازال لاعبا في الزمالك وأنه لم يتفق مع أي ناد أخر سواء كان محليا أو خليجيا.

أما مصطفى فتحي فيرفض بشدة محاولات ناديه لتمديد عقده مطالبا الإدارة ببيعه في يناير الجاري للتعاون السعودي للاستفادة من العائد المادي بدلاً من رحيله مجاناً في نهاية الموسم الجاري، وهو ما رفضه المشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور والذي أكد على عدم وجود نية لدى ناديه للموافقة على بيع أي لاعب في الانتقالات الشتوية لمنع الزمالك من القيد المحلي حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ويحق لـ11 لاعبا في الزمالك التوقيع لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية لدخولهم في الأشهر الستة من نهاية عقدهم دون أن يتم التوصل مع أي منهم لتمديد عقودهم بسبب الازمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الراهن.

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