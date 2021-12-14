لماذا شبه مدرب مصر مواجهة تونس بـ"لقاءات كرة الطاولة"

المصدر: وكالات

توقّع مدرب منتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش مواجهة صعبة في نصف النهائي بين "الفراعنة" والمنتخب التونسي الذي أكد مدربه منذر الكبيّر أن تركيزه هو على العبور إلى المباراة النهائية من كأس العرب في كرة القدم. وقال كيروش في مؤتمر صحافي اليوم، بالدوحة عشية المواجهة بين المنتخبين الإفريقيين "نحن مسرورون للعب أمام تونس، فريق كبير ومدرب رائع".

وأضاف "هذا منتخب تأهل إلى كأس العالم خمس مرات وهذا يخبرنا الكثير عنه، وهو سبب وجيه لوجوده في المربّع الذهبي، لذا نتوقّع مباراة صعبة للطرفين. قد تكون صعبة لنا في بعض الأحيان والأكيد أنه في لحظات أخرى فإن العكس صحيح".

ووصف كيروش المباراة بأنها ستكون "كمباريات كرة الطاولة، بين الهجوم والدفاع للمنتخبين، وأتمنى أن نكون الفريق الأفضل هجومياً ودفاعياً، وهذا ما انتظره غداً".

وعن جاهزية اللاعبين واكتمال المنتخب، قال البرتغالي الذي وصل فريقه إلى ربع النهائي بقلب الطاولة على الأردن في ربع النهائي بعد شوطين إضافيين 3-1 "يجب أن ننتظر التدريبات اليوم لنرى وضع اللاعبين. متطلبات المباراة عالية جداً، واذا لم يتوفر لاعب 100% لدينا بدائل"، مؤكداً "لا نجبر أحداً على اللعب إذا لم يكن جاهزاً تماماً".

وإلى جانب كيروش، أكد قائد منتخب الفراعنة في كأس العرب عمرو السولية أن "التاريخ لا يساعد كثيراً في كرة القدم"، في إشارة إلى تفوّق "نسور قرطاج في تاريخ المواجهات بين المنتخبين. وأضاف السولية أن "كل مباراة لها ظروفها ولها احتمالات الفوز والخسارة. مع المنتخب الأمور مختلفة. غداً سنلعب للفوز ونقدم أفضل ما لدينا. هناك لاعبون سيؤدون في الملعب والأفضل هو من سيفوز".

في المقابل، تحدّث المدرب التونسي منذر الكبيّر في مؤتمر صحافي منفصل عن هذه المواجهة. وقال الكبيّر "بدأنا الدور الأول بصعوبات في دور المجموعات، ولكن رغم ذلك أظهرنا قوّة كبيرة وتصدّرنا". وأضاف "نحن اليوم في نسق تصاعدي، كل التفكير والتركيز هو على العبور إلى النهائي في المرحلة الأولى. نحن نعرف كل صغيرة وكلّ كبيرة عن المنتخب المصري وهم كذلك، وسنلعب على الجزئيات".

من جهته، قال نجم المنتخب التونسي لاعب نوتنغهام فورست الإنكليزي محمد دراغر إن "المباراة ستكون كاسحة وعلى مستوى آخر، ديربي صعب كما أوصفه. سنحضر لهذه المباراة كما حضرنا للمباريات السابقة".

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