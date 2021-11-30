ميسي يواسي محمد صلاح في ضياع الكرة الذهبية ويتوقع فوز النجم المصري بالجائزة قريبا.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

توقع لاعب فريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى النجم المصري يقدم عروضا رائعة مع فريقه ليفربول ومع المنتخب المصري.

وتحدث ميسي عن محمد صلاح وليفاندوفسكي عقب فوزه بجائزة الكرة الذهبية، وقال في تصريحات صحافية: "محمد صلاح وليفاندوفسكي يقدمان مستوى جيد ويستطيعان تحقيق الجائزة في الوقت القادم".

وفي لقاء اخر مع مع قناة "أون تايم سبورت" المصرية، قال ميسي: «محمد صلاح، لاعب رائع وهو يُقدم مستوى غير عادي مع نادي ليفربول ومنتخب بلاده".

يٌذكر أن ليونيل ميسي، حصد جائزة، أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه، وجاء ليفاندوفيسكي، في المركز الثاني، بينما تواجد صلاح في المركز السابع.

لكن النجم المصري محمد صلاح، عوض غيابة عن جائزة الكرة الذهبية بالفوز بجائزة القدم الذهبية 2021، متفوقا على العديد من نجوم العالم.

وتسلمت ماجي صادق، زوجة محمد صلاح، الجائزة في الحفل الذي أقيم أمس بعد ساعة واحدة من انتهاء حفل جائزة الكرة الذهبية.

وأصبح صلاح، أول لاعب عربي يتوج بالجائزة، وثالث لاعب إفريقي يحصل عليها بعد كل من صامويل إيتو وديديه دروغبا.

وتقدم إمارة موناكو الفرنسية منذ عام 2003 جائزة القدم الذهبية للاعبين المتميزين على الصعيدين الجماعي والفردي، والمشهود بتألقهم في أمور أخرى بعيدة عن كرة القدم.

ومن شروط الفوز بالجائزة أن يكون عمر اللاعب أكثر من 28 عاماً، ولا تمنح لأي لاعب إلا لمرة واحدة في تاريخه.

وكان آخر الفائزين بالجائزة كان كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وأسطورة ريال مدريد وقت كان لاعباً في يوفنتوس العام الماضي.

من جانبه أكد النجم المصري المعتزل أحمد حسام ميدو، أن تواجد محمد صلاح في المركز السابع بترتيب الفائزين بجائزة الكرة الذهبية ظلم كبير.

ووجه ميدو نصيحة لصلاح بالانتقال إلى باريس سان جيرمان إذا أراد الفوز بجائزة الكرة الذهبية؛ مبررا هذا بأن ناصر خليفي رئيس النادي الفرنسي هو أقوى رجل في كرة القدم حاليا.

وأضاف في برنامج الريمونتادا: "الفوز بالبالون دور لا يتوقف علي الأمور الفنية أو البطولات فقط، ولكن هناك أبعاد أخري مثل الجوانب التسويقية".

خااااص .. لقاء حصري مع ميسي على أون تايم سبورت بعد الفوز بالكرة الذهبية وهذا رأيه في محمد صلاح 👇👇#ملعب_ONTime pic.twitter.com/QiPH1MTKVo — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 29, 2021

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