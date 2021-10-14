تعرّف على أحدث سيارات رونالدو.. يستلمها في 2022 وسعرها 10 ملايين يورو

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف موقع "سبورت بايبل" عن سيارة فاخرة جديدة تعاقد على شرائها نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومن المتوقع أن تلتحق بأسطول السيارات الفاخرة التي بحوزة "الدون" في العام المقبل.

ويتعلق الأمر بأحدث سيارات علامة "بوغاتي" الفاخرة نوع (شينتوديتشي)، والتي تصنع منها أعداد محدودة للغاية لا تتعدى العشر سيارات فقط، كما تبين أن سعرها يقترب من 10 ملايين يورو.

ومن أشهر العلامات التي يمتلكها رونالدو، "فيراري إف 430، ورولز رويس فانتوم، وكذلك لامبورغيني أفانتادور، والأيقونة "ماسيراتي غراند كابريو"، والعديد من العلامات الفاخرة الأخرى، والتي كلفت رونالدو مبالغ طائلة.

وقال الموقع إن رونالدو أتم عملية التعاقد، وأن تسليم السيارة سيتم في حفل مبسط في 2022 في مدينة مانشستر الإنجليزية. وتتمتع السيارة الجديدة بقوة أحصنة تبلغ 1600، وتستطيع بلوغ 100 كلم/الساعة من الصفر في غضون ثانيتين و6 أجزاء من المائة فقط، وتعد بين الأسرع في العالم حتى الآن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news