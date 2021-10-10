العملاق المصري بيج رامي يحصل على مبلغ مالي كبير بعد تتويجه بـ "مستر أولمبيا" مرتين متتاليتين (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

توج المصري رامي السبيعي "بيج رامي" بلقب مسابقة مستر أوليمبيا العالمية لكمال الأجسام للعام الثاني على التوالي.

وتفوق بيج رامي على الأمريكي براندون كوري الفائز باللقب عام 2019 كما تفوق على الإيراني هادي جوبان الذي حل ثالثا.

وجاء الأمريكي هانتر لابرادا في المركز الرابع ثم حل مواطنه نيك ووكر في المركز الخامس.

وبات بيج رامي أول بطل عربي وإفريقي يفوز بلقب مستر أولمبيا مرتين متتاليتين.

ويتصدر الأمريكي لي هاني ومواطنه روني كولمان قائمة الفائزين بلقب مستر أولمبيا، بواقع ثمانية ألقاب لكل منهما ويقتسم النمساوي- الأمريكي ارنولد شوارزنيجر والأمريكي فيل هيث المركز الثاني بسبعة ألقاب لكل منهما.

واستطاع بيج رامي الفوز بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي في البطولة التي تعد من أبرز بطولات كمال الأجسام في العالم، وحصل على جائزة بلغت قيمتها 400 ألف دولار.

وبيج رامي من مواليد 16 سبتمبر 1984.

وعقب الإعلان عن فوز بيج رامي تصدر هاشتاغ يحمل اسمه مواقع التواصل الاجتماعي حيث احتفى الكثيرون بالإنجاز الرياضي الذي حققه، وكان من أبرز المهنئين الممثل المصري محمد هنيدي الذي كتب عبر حسابه بموقع تويتر: "مبروك رامي مستر أولمبيا للمرة الثانية ... مبروك لمصر".

وعلق ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامى» على احتفاظه بلقب مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالي قائلا: "تعالى تعالى جنب أخوك مكانك محفوظ الحمد لله".

وكانت شركة مصر للطيران قد وقعت في فبراير الماضي بروتوكول رعاية، لممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي".

ويتضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية لكلي الطرفين، لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية الشركة للبطل العالمي.

وأكدت "مصر للطيران" أن بيج رامي يمثل نموذج للمثابرة والاصرار للشباب المصري الذي يجب أن يُحتذى به، وأن رعاية الشركة لأبطال مصر العالميين هو من منطلق اهتمامها كشركة وطنية برعاية الكوادر الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، ومن منطلق المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركة لرعاية الأبطال الرياضيين.

بيج رامى فخر مصر والعرب فاز ب مستر اوليمبيا للعام التانى على التوالى 🇪🇬🇪🇬

👏👏👏👏👏👏👏🥇

#بيج_رامي pic.twitter.com/XrylYo2Bul — 🌷🍃Bomba hanem🍃🌷 (@BambaHaneem) October 10, 2021

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