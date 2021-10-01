دي بروين يعزز صفوف بلجيكا في المهمة الصعبة

المصدر: وكالات

عاد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين إلى تشكيلة منتخب بلجيكا المؤلفة من 24 لاعباً، لخوض مواجهة الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.

ويواجه المنتخب البلجيكي نظيره الفرنسي في المواجهة الثانية من دوري الامم الاوروبية في السابع من الشهر الحالي في تورينو، فيما تجمع المواجهة الاخرى إيطاليا وإسبانيا، على ان تقام المباراة النهائية بعد ثلاثة ايام في ميلانو.

وسيغيب عن المنتخب البلجيكي اللاعبان المخضرمان توماس فيرمايلين ودريس ميرتنس.

وفي ما يلي تشكيلة المنتخب البلجيكي:

- لحراسة المرمى: كوين كاستيلز (فولفسبيرغ الألماني)، تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، سيمون مينيوليه (كلوب بروج)، وماتس سيلز (ستراسبورغ الفرنسي).

- في الدفاع: توبي ألدرفيلد (الدحيل القطري)، ديدريك بوياتا (هرتا برلين الألماني)،، جايسون ديناير (ليون الفرنسي)، يان فيرتونغن (بنفيكا البرتغالي). يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، تيموثي كاستاني (ليستر سيتي الإنكليزي)، ثورغان هازارد وتوماس مونييه (دورتموند الألماني)، وألكسيس سايليمايكرس (ميلان الإيطالي).

- في الوسط: لياندر ديندونكر (ولفرهامبتون الإنكليزي)، يوري تيليمانس (ليستر سيتي الإنكليزي)، هانس فاناكن (بروج)، وأكسل فيتسل (دورتموند الألماني)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنكليزي)

- في الهجوم: ميتشي باتشواي (بشيكتاش التركي)، تشارلز دي كيتلايري (بروج)، إدين هازارد (ريال مدريد الإسباني)، روميلو لوكاكو (تشلسي الإنكليزي)، دودي لوكباكيو (هرتا برلين الألماني)، لياندرو تروسارد (برايتون الإنكليزي).

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