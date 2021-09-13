الرئيس الروسي بوتين يرفض طلباً غريباً لرياضي من أصحاب الهمم! (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت قناة "روسيا اليوم" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض طلباً غريباً لرياضي من أصحاب الهمم خلال حفل تكريم في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو، اليوم الاثنين، للأبطال الرياضيين الروس المتوجين في دورة البارالمبية الصيفية الأخيرة بطوكيو.

وكان البطل الروسي في السباحة أندريه نيكولاييف قد طلب من بوتين التوقيع على إحدى صفحات جواز سفره بدلاً من التوقيع على الميداليات، لكن الرئيس رفض الطلب، مبرراً ذلك بسؤال: "هل يمكنكم التوقيع على جوازي؟"، مشدداً على أن الجواز وثيقه ولا يجب إفسادها.

وكان أصحاب الهمم الروس قد حصلوا في "بارالمبية طوكيو" على 118 ميدالية منها 36 ذهبية، ليحتل الفريق الروسي المركز الرابع في الترتيب العام للدول المتوجة بالميداليات الملونة.

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