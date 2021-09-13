عاصفة قوية تهدد برحيل لاعبي الزمالك مجاناً

المصدر: سيد مصطفى-دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن إدارة نادي الزمالك المصري تسابق الزمن لسرعة حل الأزمة المالية التي تعرض لها النادي في الساعات القليلة الماضية، وتكاد أن تعصف بالفريق الأول لكرة القدم على وجه الخصوص.

وحُرم الزمالك من قيد لاعبيه في قائمة اتحاد الكرة المصري، على خلفية وجود ديون مالية تُقدر بنحو 45 مليون جنيه كان يتوجب على القلعة البيضاء تسديدها من الموسم الماضي.

ويحاول مسؤولو الزمالك التوصل إلى صيغة تفاهم مع اتحاد الكرة بشأن سداد 10 ملايين جنيه لحل أزمة القيد مؤقتاً على أن يُسدد باقي المبلغ على أقساط على مدار الموسم الجاري.

وسيكون الزمالك مهدداً بفقدان تشكيلته الأساسية، إذا لم يوافق اتحاد الكرة على هذا المقترح، إذ سيرحل كافة لاعبيه المُقيدين من الموسم الماضي عن النادي مجاناً، واللعب لأندية أخرى.

وتوقفت مفاوضات إدارة النادي مع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشأن تمديد عقودهم في الموسم المقبل لحين حل الأزمة المالية.

ويخطط الزمالك لتمديد عقود ثمانية من لاعبيه يحق لهم التوقيع لأي ناد آخر في يناير من العام المقبل.

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