مفاجأة.. الأهلي يُدعم حسين لبيب لرئاسة الزمالك خوفا من عودة مرتضي منصور

المصدر: سيد مصطفى-دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن إدارة الأهلي المصري بدأت تتحرك في الخفاء لتدعيم رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك حسين لبيب، للترشح لخوض انتخابات القلعة البيضاء المقررة في نوفمبر المقبل، خوفا من عودة مرتضي منصور مجددا لرئاسة النادي.

وأعطى رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب تعليمات لإدارة قناة النادي والموقع الرسمي بعدم مهاجمة نادي الزمالك في أي موقف خلال تلك الفترة، فيما تستعد إدارة القلعة الحمراء لإرسال برقية تهنئة لنظيرتها في الزمالك بمناسبة الفوز بالدوري، عقب تتويجه بشكل رسمي.

ودخلت إدارة الأهلي في مشاكل عده مع رئيس نادي الزمالك السابق مرتضي منصور وصلت لحد اللجوء لساحات القضاء للفصل فيها.

وينوي حسين لبيب الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد الرئاسة مستندا على الإنجازات التي حققها النادي تحت قيادته وأخرها اقترابه من التتويج بلقب الدوري الغائب عن النادي منذ ستة سنوات".

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