زوجة مؤمن زكريا تكشف حقيقة مرض نجم الأهلي.. "قلبي وجعني"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشفت زوجة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، عن الحالة الصحية التي يمر بها زوجها حيث نفت الأخبار المتداولة بشأن تدهور حالة مؤمن زكريا، وذلك عن طريق حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.



وقالت زوجة مؤمن في رسالتها: "والله العظيم أنا شوفت الخبر دا قلبي وجعني، ليه كده حسبي الله ونعم الوكيل، الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في بيته وجاله ارتجاج بسيط، واتنقل المستشفى وخرج، وهو بقاله أكتر من أسبوع في بيته، بلاش الكلام ده يا جماعة اتقوا الله وربنا يسترها عليه يا رب ويشفيه بإذن الله".



وكان الإعلامي المصري هاني حتحوت، قد كشف عبر برنامجه الماتش على قناة "صدى البلد"، المصرية آخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، حيث أكد أن حالته مستقره وأنه متواجد في المنزل خلال الوقت الحالي، كما أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، في تواصل مستمر مع أسرته، من أجل الاطمئنان عليه.



وقال مقدم البرنامج أن مؤمن زكريا كان قد تعرض لسقوط أدى لارتجاج خفيف في المخ وإعياء، وانتقل للمستشفى، وهو متواجد في المنزل من السبت الماضي، وتجرى متابعة حالته الصحية وقد أجرى عدد من الفحوصات بسبب هذا السقوط وسترسل نتائجها للطبيب الخاص به في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لمعرفة هل محتاج علاج جديد أو يستمر على علاجه القديم.



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