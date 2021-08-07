مدربة تضرب حصاناً حرم فارسة من ميدالية أولمبية.. وهذا عقابها! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ضربت مدربة الفريق الألماني للخماسي الحديث كيم رايسنر حصاناً بقبضة يدها وطلبت من المتسابقة أنيكا شلوي أن "تضربه بقوة" أيضاً عندما رفض القفز عن الحواجز ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، السبت، فيما دخلت الفارسة في نوبة بكاء لضياع جهد الأعوام الأربعة الماضية في التحضير للحدث العالمي خصوصاً أنها كانت بين المرشحين لصعود منصة التتويج.

„Hau richtig drauf, Hau!“, schreit die Trainerin ihrer völlig panischen Athletin zu, die daraufhin Gerte und Sporen nochmal voll in das offensichtlich völlig verwirrte Pferd rammt. Abschaffen, einfach abschaffen. pic.twitter.com/MUsGNVBo26 — Julian (@JeepneyJulez) August 6, 2021

وذكرت قناة العربية أن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث استبعد المدربة بسبب تصرفاتها خلال منافسات قفز السدود، موضحة أن الحصان رفض القفز بعدما كانت هناك مشكلة أثناء الإحماء في تعامل الفارسة أنيكا مع الحصان "سانت بوي" وبعدها رفض قفز السدود، فصرخت المتسابقة الألمانية تعبيرا عن الإحباط وكانت صرختها مدوية في الاستاد الخالي وانخرطت في البكاء.

وأضافت أنه في تلك الأثناء سُمع صوت رايسنر وهي تطلب من الفارسة ضرب الحصان لتتعرض لسيل من الانتقادات، قبل أن تقوم المدربة بنفسها في توجيه ضربة للحصان فوق الساق الخلفية مما تأثر الحصان كثيراً وزادت درجة تعنته برفضه القفز ليحرم ألمانيا والمدربة والفارسة من التتويج بميدالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news