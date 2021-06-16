أول ظهور علني للاعب إريكسن بعد السكتة القلبية بمباراة الدنمارك وفنلندا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشر النجم الدنماركي كريتسيان إريكسن صورة على حسابه في "إنستغرام" في أول ظهور علني له منذ مشهد الرعب الذي تسبب به للجماهير العالمية بسقوطه أرضاً ودخوله في غيبوبة خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، السبت الماضي، إثر تعرضه إلى سكتة قلبية.

وقال إريكسن الذي يتلقى العلاج حالياً في مستشفى بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن: "شكرا جزيلا لكم وعلى رسائلكم الجميلة وتحياتكم من جميع أنحاء العالم، هذا يعني الكثير لي ولعائلتي، أنا بخير، لكن في ظل تلك الظروف لازال علي أن أخضع للمزيد من الفحوصات في المستشفى، لكنني أشعر بأنني في حالة جيدة".

وكان إريكسن قد سقط فجأة قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الدنمارك وفنلندا، وحاول اللاعبون إنعاش قلبه، فيما ساعده قائد الدنمارك كيير في تجنب ابتلاع لسانه قبل أن يدخل الطاقم الطبي لإسعافه من الأزمة القلبية والتي استغرقت وقتاً طويلاً.

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