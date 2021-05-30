أغلبية الأرجنتينيين يعارضون استضافة «كوبا أميركا»

المصدر: بوينس آيرس ■ أ.ف.ب

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نُشرت أمس، أن أغلبية الأرجنتينيين يعارضون استضافة بطولة كوبا أميركا في ظل الموجة القاتلة من جائحة فيروس كورونا.

وكانت البطولة، التي طالها التأجيل العام الماضي بسبب الجائحة، خسرت الأسبوع الماضي المضيف الثاني لها، بعدما أعلن اتحاد «كونميبول» استبعاد كولومبيا جراء الاحتجاجات العنيفة التي أودت بحياة العشرات.

وبالتالي، بقيت الأرجنتين مضيفاً وحيداً للبطولة، لكن استطلاعاً للرأي أجرته مؤسسة «بولياركيا» على عينة من 1274 من سكان المدن البالغين، أظهر أن 70% منهم يعتقدون أن البلاد يجب أن تنسحب من تنظيم البطولة.

ويعتقد 20% فقط من المستطلعة آراؤهم أن البطولة يجب أن تستمر على الأراضي الأرجنتينية، فيما لم يحسم 10% أمرهم بعد.

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