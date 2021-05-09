يونايتد بقلب الطاولة على أستون فيلا ويؤجل تتويج السيتي

المصدر: وكالات

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه أستون فيلا الأحد، إلى فوز بثلاثية جددت تأجيل تتويج جاره مانشستر سيتي في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب "فيلا بارك"، سجل ثلاثية يونايتد البرتغالي برونو فيرنانديش (52)، مايسون غرينوود (56)، والأوروغوياني إدينسون كافاني (87)، فيما أحرز البوركينابي بيرتران تراوري هدف أستون فيلا (24).

وبتلك النتيجة رفع فريق "الشياطين الحمر" رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 48 نقطة في المركز الحادي عشر.

وهذا هو التأجيل الثاني لتتويج سيتي خلال يومين، بعدما كان نادي تشلسي أرجأ تتويج الأوّل السبت بفوز قاتل 2-1 في عقر داره على ملعب "الاتحاد" في مباراة شكّلت "بروفة" لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب النروجي أولي غونار سولشاير بعد المباراة إنها "نتيجة رائعة، وتخفف من الضغط قليلاً عن الاضطرار إلى تحقيق النتائج لأن الفريقين المقبلين سيكونان قويين".

وأبدى النروجي سروره لأن فريقه أظهر "الشخصية والمرونة والإيمان واللياقة. إنه أمر صعب في بعض الأحيان (...) إنه موسم طويل وأنا سعيد للجميع".

وبالتالي حافظ يونايتد على سجله الخالي من الهزيمة على ملعب فيلا بارك منذ العام 1995، أي قبل عام من انضمام سولشاير إلى النادي كمهاجم حينها.

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