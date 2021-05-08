برشلونة وأتلتيكو يحددان مصير «الليغا» اليوم

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أن تواجه المتصدر وأنت على بعد نقطتين فقط منه قبل أربع مراحل على الختام، فهذه فرصة مثالية أمام برشلونة لكي يدخل سباق الأمتار الأخيرة وهو في موقع قوي لإحراز اللقب، لكن الفوز اليوم في موقعة بمثابة «النهائي» على أتلتيكو مدريد في المرحلة 35 من الدوري الإسباني سيكون خدمة هائلة للغريم التاريخي ريال مدريد.

ويدخل برشلونة اللقاء على أرضه ضد نادي العاصمة الحالم باللقب الأول منذ 2014، وهو في المركز الثالث بفارق المواجهتين المباشرتين خلف ريال مدريد حامل اللقب، فيما يتصدر أتلتيكو بفارق نقطتين عن العملاقين. ومن شأن فوز برشلونة أن يرفعه إلى الصدارة، لكن في حال فوز ريال مدريد على إشبيلية غداً فسيتصدر الملكي.

من المؤكد أن الحسابات المزدوجة للفوز على أتلتيكو لا مكان لها فعلياً في تفكير لاعبي برشلونة وإدارة النادي ومدربه الهولندي رونالد كومان، لكنها ستفتح الباب من دون شك أمام ريال للاحتفاظ باللقب، نتيجة فارق المواجهتين المباشرتين مع غريمه الكاتالوني الذي خسر ذهاباً 1-3 على أرضه وإياباً 1-2.

من ناحية النقاط، سيكون مصير أتلتيكو بين يديه تماماً في حال نجح في تجديد الفوز على برشلونة.

- فوز أتلتيكو سيقربه أكثر من التتويج بلقب الدوري الإسباني.

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