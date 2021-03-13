الخطيب يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل لقاء فيتا كلوب

المصدر: وكالات

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري، وذلك عقب المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم، وقبل السفر إلى الكونغو؛ لمواجهة فيتا كلوب.

وقال الخطيب للاعبيه وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لناديه اليوم السبت :" لابد أن نتوجه إلى الكونغو بشخصية الأهلي، ونخوض مباراة فيتا كلوب بمنتهى القوة والجدية، ما كان يجب أن نكون في هذا الموقف، ولكن ثقتنا فيكم كبيرة، وأنتم قادرون على تصحيح الأوضاع، وتحقيق النتيجة الإيجابية التي تساعد الفريق في الخروج من الموقف الحالي، ومواصلة المشوار في دوري الأبطال".

وشدد محمود الخطيب في حديثه على أن لاعبي الفريق تقع عليهم مسؤولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، لافتا إلى ضرورة بذل أقصى جهد أمام فيتا كلوب، والعودة إلى طريق الانتصارات، مؤكدا على ثقته وثقة جماهير الأهلي في كل العناصر الموجودة وقدرتهم على تقديم المباراة التي تليق بالنادي، وتحقق طموحات جماهير الأهلي .

ويلتقي الأهلي مع مضيفه فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، وانتهت مباراة بالتعادل 2/2.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد أربع نقاط، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الثاني بنفس الرصيد.

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