مفاجأة.. سيارة مارادونا تُباع بمبلغ غير متوقع

المصدر: حميد نعمان - دبي

انتهت رحلة واحدة من السيارات الفاخرة، التي امتلكها الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، بالانتقال إلى ملكية شخص جديد، بعد أن تم بيعها في مزاد بالعاصمة الفرنسية باريس، مقابل 578 ألف دولار. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأمر يتعلق بسيارة من نوع بورشه 911، موديل 1992.

وكان مارادونا قد امتلك هذه السيارة، خلال الفترة التي لعب فيها بنهاية رحلته الأوروبية مع إشبيلية الإسباني. يذكر أن دار "بونهامز" للمزادات، التي عرضت السيارة وقامت ببيعها، كانت قد راهنت على تحقيق 240 ألف دولار، لكن السيارة تم بيعها بضعف الرقم المرصود لها، لكونها مرتبطة بأشهر أسطورة في تاريخ الكرة، وبين الأشهر في تاريخ الرياضة ككل.

ولم يتم الكشف عن هوية مشتري السيارة المميزة، التي ارتبطت بمارادونا وذكرياته، حينما كان في الملاعب الأوروبية، خلال تسعينات القرن الماضي.

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