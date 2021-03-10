إعلان الحكم في قضية التنمر ضد شيكابالا خلال احتفالات الأهلي بالفوز على الزمالك

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قضت محكمة جنح قسم الأقصر في مصر، الأربعاء، ببراءة المتهمين الأربعة في قضية التنمر ضد لاعب الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" الذي تعرض إلى هتافات مسيئة خلال احتفالات الأهلي بالفوز على الزمالك 2-1، في ديسمبر الماضي والتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وفقاً لقناة "سكاي نيوز عربية".

وتعرض شيكابالا إلى حملة تنمر بسبب بشرته السمراء من قبل مشجعين للنادي الأهلي، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها فيديو مسيء لقائد الزمالك -الذي سجل هدفاً عالمياً بمرمى الأهلي خلال المباراة النهائية لدوري الأبطال- أبرزها لمشجعين رفعوا كلباً أسود اللون ألبسوه قميصاً أبيض وهتفوا: "شيكا .. شيكا"، الأمر الذي أثار غضب جمهور الزمالك مطالبين بضرورة التحرك للدفاع عن لاعبهم.

وذكرت صحيفة "الدستور" المصرية وقتها بأن "رجال المباحث في مديريتي أمن الأقصر وأسوان ألقوا القبض على عدد من مرتكبي واقعة حمل كلب بميدان صلاح الدين لاستخدامه في التنمر ضد شيكابالا، وكذلك المشجعين المتهمين بتدنيس مقابر عائلة اللاعب نفسه، إذ تم العمل على تفريغ الكاميرات بمختلف أرجاء الميدان لكشف المتورطين في الواقعتين، وسيتم تقديمهم لجهات التحقيق".

يذكر أن ناديا الزمالك والأهلي أصدرا بيانين صحافيين أكدا من خلالهما رفضهما التام لمثل هذه الممارسات لبعض الجماهير، وطالب الأهلي في بيانه بضرورة "الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، معلنًا رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر، سواء كان لاعبًا أو مدربًا، أو مسئولًا، أيًا كان موقعه".

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