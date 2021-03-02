مصرية تتبرع بقرط ذهبي لتجديد عقد محترف الزمالك فرجاني ساسي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تبرعت مصرية بثمن قرطها الذهبي لنادي الزمالك، من أجل تجديد عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك المصري صوراً للمصرية سوزان قنديل، التي جاءت إلى مقر النادي للتبرع بالمبلغ الذي باعت به قرطها الذهبي، من أجل فرجاني ساسي. وقال موقع الزمالك: «يوماً بعد يوم، يثبت جمهور نادي الزمالك عشقه لكيان النادي، وأنه يضرب نموذجاً في الانتماء، والوفاء لعهد قطعه على نفسه بدعم النادي في مختلف الأوقات، واليوم فوجئت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بحكاية عشق جديدة، بطلتها سيدة تدعى سوزان محمد قنديل».

وأوضح البيان: «جاءت السيدة الزملكاوية إلى مقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي، الذي باعته لتتبرع به للنادي، بعد ما سمعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن».

وأضاف: «استقبل نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، المستشار هشام إبراهيم، السيدة العاشقة للزمالك، ووجه لها الشكر على مشاعرها، ورفض استلام المبلغ، مؤكداً لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان، والداعم له». كما منح نائب رئيس النادي سوزان محمد قنديل علم النادي، وتذكاراً خاصاً، واستقبل فرجاني ساسي السيدة المصرية بحفاوة بالغة، ووعدها بالبقاء من أجل جماهير النادي.

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