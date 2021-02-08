صور ولقطات مثيرة.. المغرب بطلة أمم إفريقيا للمحليين 2021

المصدر: ياوندي-أ.ف.ب.

احتفظ المغرب بلقب بطل أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم بفوزه على مالي 2-صفر في المباراة النهائية الأحد في ياوندي امام نحو 10 آلاف متفرج سمح لهم بمتابعة اللقاء.

وكانت المواجهة بين المغرب صاحب أقوى هجوم مع 13 هدفاً ومالي صاحبة أقوى دفاع (دخل مرماها 3 أهدف).

وبعد أن صمد المنتخب المالي لقرابة الساعة امام منافسه، تلقت شباكه الهدف الاول بواسطة كرة رأسية رائعة لسفيان البوفطيني اثر تمريرة متقنة من عمر النمساوي (69).

ونجح قائد المغرب ايوب الكعبي في اضافة الهدف الثاني بعد 10 دقائق من الاول من كرة راسية ايضا من ركلة ركنية.

وكانت مالي اهدرت اخطر فرصة عندما انفرد موسى بالو بالحارس المغربي انس زنيتي الذي تصدى لمحاولته ببراعة (64).

وطرد الحكم لاعب منتخب مالي ايساكا ساماكي في الثواني الاخيرة لدوسه على كاحل أحد اللاعبين المغاربة.

وكان المغرب توج بطلاً على أرضه عام 2018، في حين منيت مالي بخسارتها الثانية في النهائي بعد نسخة عام 2016.

واختير زنيتي أفضل حارس في البطولة في حين نال زميله سفيان رحيمي لقبي أفضل لاعب وأفضل هداف مع 5 اهداف.

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