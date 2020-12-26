تعليق إقامة البطولات داخل الصالات المغلقة في مصر

المصدر: القاهرة - د ب أ

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم السبت قراراتها بشأن جميع البطولات التي تقام بالصالات المغطاة، وذلك في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وذكرت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي اليوم السبت "بالإشارة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بناء على التقارير المعلنة من وزارة الصحة المصرية في الأونة الأخيرة وبالإشارة إلى قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والأفراح وسرادق العزاء في القاعات المغلقة، وبعد مراجعة أكواد وزارة الشباب والرياضة المنظمة لاستئناف النشاط الرياضي في ظل جائحة كوفيد-19،فإن اللجنة الأولمبية المصرية قررت الآتي:

"تعليق إقامة جميع البطولات التي تقام بالصالات المغلقة اعتبارا من تاريخه، ويسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبة باتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعا بشكل دورى للحد من فرص انتشار الفيروس، وذلك تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، مع عمل رسمي معتمد منه ومن رئيس الاتحاد."

وأضاف البيان :"لا تقام البطولة إلا بعد اعتماد الإجراءات الاحترازية من اللجنة الطبية بالاتحاد. واللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية وتحديد مكان إقامة البطولة ومكان إقامة اللاعبين ووسائل الانتقال من وإلى مكان الإقامة ومكان المنافسة."

وجاء في البيان :"يلتزم الاتحاد بتسليم نتائج المسحات لجميع المشاركين في الحدث من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام، على أن يتم عمل المسحات من خلال جهات معتمدة، ولا يسمح بدخول أي فرد إلى مكان المنافسات بدون نتيجة المسحات."

وقررت اللجنة أيضا: "تعليق إقامة أي تجمعات للمنتخبات الرياضية أو معسكرات إلا في حالة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة للاعبين المقيمين بالمعسكر أو التجمع. مع الحفاظ على نظام المسحات الدورية (تحدد دورية المسحات بواسطة اللجنة الطبية بالاتحاد واللجنة الطبية للجنة الأولمبية)."

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