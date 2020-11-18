مفاجأة.. سيتي يراهن على 50 مليون يورو للتعاقد مع ميسي

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "ذي الصن" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي يجهز عرضا مغريا لنادي برشلونة من أجل إقناع الأخير بالتخلي عن نجمه وقائده، الأرجنتيني ليونيل ميسي في يناير المقبل، دون انتظار التوقيع مع اللاعب في صيف 2021، حين يكون متاحا بالمجان. وقالت الصحيفة إنه في ظل الديون المتراكمة على النادي البرشلوني والتي تلامس حاجز النصف مليار يورو، وحاجته الملحة لتخفيض كلفة الأجور، بجانب أن ميسي سيرحل مجانا إن رغب في ذلك صيف العام المقبل، يراهن سيتي على إغراء برشلونة بمبلغ 50 مليون يورو من أجل السماح لميسي بالرحيل في يناير.

وأكدت الصحيفة أن مصادر مقربة من النادي أكدت لها أن مدرب مان سيتي، بيب غوارديولا يريد تقوية مكانه في النادي بإتمام هذه الصفقة التاريخية، خاصة في ظل الحديث عن أن الموسم الجاري قد يكون الأخير له، في ظل النتائج غير المستقرة للفريق، وكذلك كون المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لا يتولى تدريب أي فريق حاليا، وهو من الأسماء البارزة المرشحة لخلافة غوارديولا.

يذكر أن ميسي اضطر للبقاء مع برشلونة رغم رغبته في الرحيل الصيف الماضي، وذلك بسبب الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو، لكن اللاعب سيكون حرا لمفاوضة أي نادي بحلول يناير، على أن يرحل مجانا في صيف 2021، إلا أن سيتي يريد التعجيل في الامر، ومنح الفريق دفعة معنوية وفنية كبيرة في حال نجحت مساعيه بضم ميسي قبل الصيف المقبل.

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