إلغاء بطولة كأس الأردن وتدابير جديدة لاستكمال الدوري

المصدر: وكالات

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم ومن خلال لجنة الطوارئ إلغاء بطولة كأس الأردن للموسم الحالي، وإصدار تعليمات جديدة لضمان استكمال بطولات موسم 2020، في ظل تفشي جائحة كوفيد-19. وخلال الاجتماع الذي عقد الأحد عبر تقنية الدائرة المغلقة، تدارست اللجنة متغيرات الإجراءات الحكومية في التعامل مع الجائحة، ليتقرر وقف العمل بمصفوفة الطوارئ التي أعلن عنها الاتحاد في أغسطس الماضي.

ونقل بيان على الموقع الإلكتروني للاتحاد عن الأمين العام للاتحاد سمر نصار، أن التعليمات تضمنت استدامة النشاط، وإجراءات تنظيمية وصحية، تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة. وفي ظل ضغط مباريات الدوري وضيق الوقت المتاح لإنهاء الموسم 2020، قررت لجنة الطوارئ إلغاء بطولة كأس الاردن، واستغلال الفترات المحددة لها سابقاً، في استكمال منافسات الدوري، والتقليل من ضغط اللقاءات، سعياً لإنهاء الموسم الحالي في النصف الأول من يناير 2021.

وأكدت نصار، بحسب البيان أيضاً، أنه في ظل تزايد عدد الإصابات بين فرق البطولة بفيروس كورونا المستجد، تقرر السماح بزيادة عدد اللاعبين المسجلين في كشف المباراة بالحد الأعلى إلى (23) لاعبا، ثلاثة منهم على الأقل من الفئات العمرية، وفي الحد الأدنى للكشف بـ(15) لاعباً من بينهم حارس مرمى واحد على الأقل، مع السماح بمشاركة كافة لاعبي فريق فئة دون 20 عاماً مع الفريق الأول، إلى جانب سبعة لاعبين من فئة دون 17 عاماً، مع تخسير أي فريق بنتيجة 0-3، إذا لم يسجل الحد الأدنى في كشف المباراة.

وقررت لجنة الطوارئ "استبعاد أي لاعب تثبت إصابته بفيروس كورونا، مع إخضاع فريقه وكافة المخالطين لفحوصات عاجلة، بخلاف الفحوصات الدورية المعتادة" وفق نصار، التي لفتت إلى السماح للأندية بتعيين بديل مؤقت، لأي عضو تثبت إصابته من الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي. وفي سياق متصل، قررت اللجنة إلغاء كافة بطولات الفئات العمرية لأندية المحترفين ولجميع الدرجات للموسم الحالي.

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