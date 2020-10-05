مقتل متسلق بولندي بعد سقوطه من جبل في باكستان

المصدر: إسلام آباد - أ.ف.ب

لقي متسلق بولندي مصرعه جرّاء سقوطه خلال محاولته بلوغ قمة أحد جبال سلسلة كاراكورام في شمال باكستان، على ما أعلن، أول من أمس، نادي متسلقي الجبال الباكستاني.

وقال الناطق باسم النادي، كرار حيدري، إن «إيلتشوك مايكل جاكوب سقط، الخميس، أثناء تسلقه جبل دهي داست سار، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 6000 متر، وما لبث أن فارق الحياة، الجمعة، متأثراً بجروحه».

وأضاف أن «فريق الإنقاذ أكد مقتل ايلتشوك مايكل جاكوب».

ولم ينجح بودغانسكي جاكوب، زميل المتسلق، في إنقاذه رغم محاولاته، وفقاً للناطق الذي قال إن الظروف الجوية كانت سيئة وقت وقوع الحادث.

وتولت مروحية عسكرية إنقاذ بودغانسكي جاكوب ونقله من معسكر القاعدة. وتقع سلسلة جبال كاراكورام في منطقة جيلجيت بالتستان الجبلية، الواقعة غرب جبال الهيمالايا، وتضم 18 من أعلى 50 قمة في العالم، منها جبل «كي 2» المعروف (8611 متراً)، وتضم المنطقة أيضاً ثلاثة من أطول سبعة أنهار جليدية في العالم، خارج المناطق القطبية.

وتشكّل هذه السلسلة منطقة مهمة للمتسلقين، نظراً إلى أن الكثير من جبالها لم يتم تسلقه بعد.

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