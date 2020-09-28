غاتوزو يرفض الاستماع إلى عبارات المديح.. "الفوز على جنوة غير حقيقي"

المصدر: وكالات

رفض المدير الفني لفريق نابولي جينارو غاتوزو، الاستماع لعبارات المدح في فريقه، بعد الفوز على الكبير على جنوه 6/صفر، أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال غاتوزو في تصريحات عقب المباراة: "نحن نتلقى الإشادة، لكن دعونا نحلل المباراة، في رأيي النتيجة لم تعبر عن الحقيقة".

وأضاف: "في الشوط الأول كان يمكن أن نسجل أكثر من هدف لكننا كنا قريبين من تلقي أهداف، فعلنا أشياء جيدة لكننا بحاجة للتطور".

وكان نابولي كشر عن انيابه واكتسح جنوه 6/صفر، أمس الأحد.

وأنهى نابولي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله هيرفنج لوزانو في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني ، أمطر نابولي شباك ضيفه بخمسة أهداف أحرزها بيتر زيلنسكي ودرايس ميرتنز ولوزانو مجددا وإليف إلماس وماتيو بوليتانو في الدقائق 46 و57 و65 و69 و72 ليتجمد رصيد جنوه عند ثلاث نقاط.

ورفع نابولي رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف أمام هيلاس فيرونا وميلان صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب.

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