أستون فيلا يضم واتكينز من برينتفورد في صفقة قياسية

المصدر: وكالات

أبرم نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم صفقة قياسية تسجل في تاريخه بتعاقده اليوم الأربعاء مع المهاجم أولي واتكينز من برينتفورد مقابل 28 مليون جنيه إسترليني (36 مليون دولار).

واقتسم واتكينز (24 عاما) صدارة قائمة هدافي دوري البطولة الإنجليزية في الموسم الماضي مع ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام، برصيد 29 هدفا لكل منهما.

ووقع واتكينز عقدا لمدة خمسة أعوام وبات ثاني صفقة لأستون فيلا في سوق الانتقالات الحالية بعد المدافع ماتي كاش الذي تعاقد معه النادي من نوتنجهاك فورست مقابل 16 مليون إسترليني.

وقال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا: "أولي تطور حتى أصبح واحدا من أبرز المهاجمين المطلوبين في بلادنا."

وأضاف: "نتطلع إلى استعراض قدراته بقميص أستون فيلا. هو شخص يتمتع بإصرار هائل."

ومن ناحيته، قال واتكينز إنه لا يطيق انتظار ارتداء قميص أستون فيلا والمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف :"أود تحقيق شيئ من نوع خاص هنا وأن أسجل بعض الأهداف."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news