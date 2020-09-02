ديوكوفيتش يحتاج إلى ساعتين لتحقيق فوزه الأول في «تنس أميركا المفتوحة»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

استهل لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً مسيرته في بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) بفوز ثمين وصعب 6/‏‏‏1 و6/‏‏‏4 و6/‏‏‏1 على البوسني، دامير جومهور، أمس، في الدور الأول للبطولة.

واستغرق ديوكوفيتش، المصنف الأول للبطولة، نحو ساعتين للتغلب على منافسه البوسني الذي أظهر ندية واضحة على مدار المباراة، خصوصاً في المجموعة الثانية التي كانت متكافئة إلى حد كبير، لكن ديوكوفيتش حسمها بفضل الفارق في الخبرة.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور الثاني للبطولة مع الأميركي، كيلي إيدموند، الذي تغلب على ألكسندر بوبليك لاعب كازاخستان 2/‏‏‏6 و7/‏‏‏5 و7/‏‏‏5 و6/‏‏‏صفر، في مباراة أخرى بالدور الأول للبطولة.

وواصل ديوكوفيتش مسلسل انتصاراته المتتالية في المباريات الرسمية لعام 2020، حيث عاد إلى الفعاليات الرسمية بعد توقف طويل.

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