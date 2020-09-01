ديوكوفيتش يعزز صدارته في تصنيف الكرة الصفراء

المصدر: باريس - أ.ف.ب

عزّز الصربي نوفاك ديوكوفيتش موقعه في صدارة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب، الصادر أمس، عقب تتويجه بلقب دورة سينسيناتي الأميركية الدولية، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة.

ودخل وصيفه الكندي ميلوش راونيتش نادي الـ20 الأوائل بارتقائه 12 مركزاً، حيث بات في المركز الـ18.

ولم يشهد التصنيف تغييرات كثيرة، بسبب الغيابات التي شهدتها دورة سينسيناتي، التي كانت الأولى في استئناف منافسات الكرة الصفراء، عقب التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا المستجد.

الـ10 الأوائل

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10860 نقطة.

2- الإسباني رافايل نادال 9850.

3- النمسوي دومينيك تييم 7135.

4- السويسري روجيه فيدرر 6630.

5- الروسي دانييل مدفيديف 5890.

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5095.

7- الألماني ألكسندر زفيريف 3630.

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2940.

9- الفرنسي غايل مونفيس 2860.

10- البلجيكي دافيد غوفان 2555.

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