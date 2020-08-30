«كورونا» يصدم عوار بعد يوم واحد من استدعائه لمنتخب فرنسا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

جاءت نتيجة فحص فيروس «كورونا»، الذي خضع له لاعب وسط ليون حسام عوار، إيجابية بحسب ما اعلن ناديه، أول من أمس، ولم يشارك بالتالي في مباراة فريقه ضد ديجون في الدوري الفرنسي، مساء أول من أمس.

وقال بيان صادر عن النادي الفرنسي: «حسام عوار هو اللاعب الوحيد من التشكيلة التي جاءت نتيجته إيجابية، منذ معرفته بنتيجة الفحص قام حسام عوار بعزل نفسه، حيث سيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوماً، علماً بأنه لا يعاني أي عوارض»، واكد ليون أن عوار أصيب بوباء «كوفيد-19» خارج أسوار النادي.

وتأتي هذه الضربة القوية لعوار (22 عاماً) بعد يوم واحد من استدعائه إلى صفوف منتخب فرنسا للمرة الأولى في مسيرته، من قبل مدرب الديوك ديدييه ديشان. وبعد ساعات أعلن ديشان استدعاء نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الإسباني، بدلاً من عوار. وتلتقي فرنسا مع السويد وكرواتيا في الخامس والثامن من سبتمبر المقبل، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

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