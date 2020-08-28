اتفاق مبدئي بين ميسي ومانشستر سيتي.. و "السيتزن" سيعرض صفقة مغرية على برشلونة"

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية والإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق مبدئي مع نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل إتمام الصفقة "الحلم". وقالت صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة إن ممثلين عن النادي الإنجليزي من المتوقع أن يصلوا إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة من أجل التفاوض على تفاصيل الصفقة الكبرى المنتظرة.

وكان ميسي قد أخطر إدارة برشلونة رسميا من خلال "فاكس" برغبته في الرحيل بعد نحو 17 عاما من حمل قميص النادي، وتحقيق إنجازات تاريخية. وتأتي خطوة ميسي بعد الهزيمة التاريخية التي تلقاها برشلونة من بايرن ميونيخ 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب أزمات كثيرة في ظل توتر مستمر بين ميسي وإدارة النادي بقيادة الرئيس جوزيف بارتوميو.

وقالت صحيفة "سبورت" إن الصفقة تشمل عرض لاعبين على نادي برشلونة هما البرتغالي برناردو سيفا، وكذلك البرازيلي خيسوس، إلى جانب مبلغ مالي يتعدى الـ100 مليون يورو، وقد يصل إلى 130 مليون يورو، بحسب الصحيفة. وقالت كذلك صحف مثل "الغارديان" و"ديلي إكسبرس" و"ذي الصن" البريطانية إن وجود المدرب السابق لبرشلونة وليونيل ميسي، الإسباني بيب غوارديولا على رأس الإدارة الفنية للنادي الإنجليزي سيجعل من انتقال نجم بقيمة ميسي أمرا ممكنا، خاصة بعد المكالمة الهاتفية التي جمعت الاثنين قبل أيام، وأبدى فيها ميسي رغبته بالرحيل والالتحاق بمان سيتي.

وأكدت هذه الصحف أن سيتي توصل إلى اتفاق مع ميسي يضمن له نفس راتبه السنوي في برشلونة الذي يتعدى 40 مليون يورو سنويا، إلى جوانب حوافز أخرى كثيرة. وستكون العقبة الأكبر في الوصول إلى اتفاق مع إدارة برشلونة، خاصة وأن هناك شرط جزائي يصل إلى 700 مليون يورو في عقده. لكن إذا أصر ميسي، ستكون برشلونة مجبرة على السماح له بالرحيل، خاصة وأنه بالإمكان أن يرحل مجانا في صيف 2022.

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