عقد كوتينيو.. ورطة برشلونة و«دجاجة تبيض ذهباً» لليفربول

المصدر: حميد نعمان - دبي

تحوّل عقد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو مع نادي برشلونة منذ يناير 2018 إلى ورطة حقيقية وكابوس يلاحق برشلونة في كل مناسبة، بينما لايزال العقد مستمراً في ضخ الأموال والمكافآت على ليفربول، بجانب المبلغ الضخم الذي حصل عليه جراء السماح بانتقال اللاعب إلى برشلونة بعد أشهر طويلة من الأخذ والرد حتى وافق الكاتالوني على دفع 160 مليون يورو، منها 140 مليوناً قيمة ثابتة، بينما 20 مليوناً أخرى متحركة، وعبارة عن حوافز ومكافآت مرتبطة بما يحققه اللاعب من نجاحات مع برشلونة.

وأحدث بنود المكافآت في عقد كوتينيو ما أكدته وسائل إعلام إنجليزية في اليومين الماضيين من خلال مصادر مقربة من نادي ليفربول، أن العقد الموقع مع برشلونة يتيح لليفربول الاستفادة من خمسة ملايين يورو في حال فوز اللاعب بلقب أبطال أوروبا، بغض النظر عن قميص النادي الذي يحمله، ومادام لديه عقد سارٍ مع برشلونة.

وهذا بالضبط ما ينطبق على كوتينيو الذي توج الأحد الماضي بلقب أبطال أوروبا برفقة بايرن ميونيخ بعد فوز الأخير على سان جرمان 1-صفر في النهائي الذي أقيم في ظروف استثنائية في ضيافة العاصمة البرتغالية لشبونة.

وكانت صحيفة كاتالونية جماهيرية تعكس صوت جمهور برشلونة، قالت إن النادي ينفي أن يكون هناك بند بهذا الخصوص في عقد كوتينيو، إلا أن وسائل إعلام إنجليزية على غرار «ذي ميرور» و«ذي صن» وغيرها، بجانب صحف «سبورت» المقربة من برشلونة، و«ماركا» و«أس» الإسبانية، أكدت بالفعل أن ليفربول نجح في توقيع عقد بطريقة ذكية، ربط فيه مكافآت اللاعب التي تم حصرها في عشرين مليون يورو من خلاله هو وليس النادي، ومادام له عقد سار مع نادي برشلونة.

ولم يقدم اللاعب الشيء الكثير إلى أن تمت إعارته الصيف الماضي إلى البايرن مقابل ثمانية ملايين يورو، مع أحقية شراء بطاقته مقابل 120 مليون يورو، وهو ما لا يفكر فيه البايرن على الإطلاق.

وسبق لبرشلونة أن دفع الموسم الماضي خمسة ملايين يورو لليفربول، بعد أن هُزم من الفريق نفسه في لقاء تاريخي بنصف النهائي 4-صفر، حيث إن عقد كوتينيو ينص على دفع هذا المبلغ في حال بلغ نصف النهائي بدوري الأبطال في الموسم الثاني، ثم خمسة أخرى في حال فاز في الموسم الثالث (2019-2020) بلقب الأبطال، مادام عقده سارياً مع برشلونة.

برشلونة سبق أن دفع خمسة ملايين يورو الموسم الماضي لليفربول، وسيدفع خمسة أخرى بعد تتويج كوتينيو مع البايرن بلقب الأبطال.

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