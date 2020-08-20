برشلونة يخرج قدماً من تحت أنقاض زلزال بايرن ميونيخ

المصدر: محمد الحتو - دبي

أخرج برشلونة الإسباني قدماً من تحت أنقاض زلزال بايرن ميونيخ الألماني، إثر الهزيمة النكراء 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعدما بدأ خطوات البناء بوضع حجر الأساس بالتعاقد مع المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي يعتبر من طينة النادي الكاتالوني، بصفته لاعباً برشلونياً سابقاً، وسليل عائلة الكرة الهولندية الشمولية المتشبعة بفكر المشرف على قطاع الكرة في النادي الراحل يوهان كرويف.

وأعلن برشلونة، أمس، كومان مدرباً للفريق حتى عام 2022، خلفاً للمدرب السابق الإسباني كيكي سيتيين، الذي فشل في الحصول مع البارسا على أي بطولة في الموسم المنصرم.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية على لسان رئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، أن ثمانية لاعبين غير معروضين للبيع، هم: ليونيل ميسي، تير شتيغن، أنسو فاتي، نيلسون سيميمدو، فرانكي دي يونغ، كليمنت لينجليت، عثمان ديمبيلي، وأنطوان غريزمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصير بقية اللاعبين سيكون معلقاً بعدما عرض النادي 16 لاعباً في سوق الانتقالات، يتقدمهم جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال ولويس سواريز.

وأوضحت أن كومان سيتولى إلى جانب مهمة تدريب برشلونة، ملف التعاقدات الجديدة مع اللاعبين الذي يرغب في الحصول على خدماتهم للموسم المقبل، بالتشاور مع المدير الرياضي الجديد، رامون بلانيس، الذي كان مساعداً للمدير السابق الفرنسي، إريك أبيدال (المقال).

وكان رئيس برشلونة بارتيميو قد عقد مؤتمراً صحافياً، أمس، للإعلان عن بعض الترتيبات الجديدة لبناء مشروع برشلونة الجديد بعد زلزال البايرن، وقال: «جلست مع كومان وأخبرني بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعتبر ركيزة مشروعه».

وأوضح: «ميسي لديه عقد مع برشلونة حتى 2021، وهو يعرف ذلك، وأتحدث بانتظام مع ميسي، خصوصاً مع والده، وهناك مشروع ومدرب جديد سيصل ويعتمد عليه».

وأضاف: «ميسي لايزال أفضل لاعب في العالم، وكل مشروع يتم إنجازه يتم التفكير في أن لدينا أفضل لاعب في العالم، ونعمل على تطويره في الموسم الجديد».

من جهته، قال الدولي الهولندي السابق (57 عاماً) كومان، الذي تسلم مهمته الجديدة بلهفة كبيرة لكونه أحد أساطير النادي، خلال الفترة من 1989 إلى 1995، وقال: «فوجئت بسرعة الأحداث، لكن برشلونة هو النادي الوحيد الذي وضعته فيه بنداً يحررني من عقدي مع الاتحاد الهولندي في حال أتتني الفرصة. الأمر بشع بالنسبة إلى الاتحاد الهولندي».

الترتيبات الجديدة في برشلونة بدأت على قدم وساق لبناء فريق متجدد، لكن يبقى السؤال: «هل يعود البارسا كما كان في عهد المدرب الإسباني بيب غوارديولا؟ أم أن المسألة بحاجة إلى وقت طويل لإعادة الفريق إلى سكة المجد؟».

كومان في سطور

■ العمر: 57 عاماً.

■ لعب لبرشلونة من 1989 إلى 1995.

■ توّج مع البارسا بلقب الدوري الإسباني 4 مرات.

■ قاد برشلونة لأول لقب أوروبي عام 1992 (كأس أبطال الأندية سابقاً).

■ درّب منتخب هولندا منذ 2018، وكان من المقرر أن يقوده حتى مونديال 2022.

■ قاد هولندا لاحتلال المركز الوصيف في دوري الأمم الأوروبية 2019.

■ خاض تجارب تدريبية في الدوري الإنجليزي، الإسباني، الهولندي والبرتغالي.

أبرز الخطوات التصحيحية في برشلونة

■ التعاقد رسمياً مع المدرب الهولندي رونالد كومان.

■ إقالة المدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال.

■ تسمية 8 لاعبين لا يمكن الاستغناء عنهم، بينهم سيميدو.

■ ميسي ركيزة مشروع كومان، لإعادة بناء برشلونة الحقيقي.

■ فاتي ليس للبيع، رغم العروض المغرية الكثيرة.

■ كومان سيشرف على ملف اللاعبين بالتشاور مع اللجنة الفنية.

■ عرض 16 لاعباً في سوق الانتقالات.

ليسوا للبيع

■ ليونيل ميسي.

■ تير شتيغن.

■ أنسو فاتي.

■ نيلسون سيميمدو.

■ فرانكي دي يونغ.

■ كليمنت لينجليه.

■ عثمان ديمبيلي.

■ أنطوان غريزمان.

يحزمون أمتعتهم

■ جوردي ألبا.

■ جيرارد بيكيه.

■ سيرجيو بوسكيتس.

■ إيفان راكيتيتش.

■ أرتورو فيدال.

■ لويس سواريز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news