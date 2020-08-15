سيرينا بقمة السعادة بعد الفوز على شقيقتها في غياب الجماهير

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قالت نجمة التنس الأميركية، سيرينا وليامز، إنها في قمة السعادة، بعد المباراة التي فازت فيها على شقيقتها الكبرى فينوس، في البطولة المقامة حالياً في ليكسنغتون بولاية كنتاكي الأميركية. وتغلبت سيرينا على فينوس 3/‏‏6 و6/‏‏3 و6/‏‏4، في دور الـ16 للبطولة، وحجزت مقعدها في دور الثمانية. ورغم كونها بطولة متواضعة وتقام دون جماهير، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، فقد كان هناك بعض الأهمية لهذه البطولة لدى سيرينا.

وخاضت سيرينا، المصنفة الأولى على العالم سابقاً، أول من أمس، المواجهة رقم 31 مع شقيقتها فينوس على مدار مسيرتهما الاحترافية حتى الآن. وقالت: «أشعر براحة شديدة، عدم وجود حشد جماهيري يجعل الأمور أكثر استرخاء. أتدرب في أماكن أكثر صخباً من هذا الملعب». وتمثل البطولة الحالية فرصة استعداد جيدة، قبل خوض فعاليات بطولة أميركا المفتوحة، التي تنطلق بمدينة نيويورك الأميركية 31 الجاري.

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