25 إصابة بفيروس كورونا في فريق ركبي فرنسي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

وضع كامل لاعبي وأعضاء الطاقم التدريبي لنادي استاد فرانسيه، المشارك في دوري النخبة (توب 14) الفرنسي للركبي، في الحجز الصحي بعدما جاءت نتائج 25 عضواً إيجابية بفيروس كورونا المستجد. وأعلن النادي أنه أوقف التدريبات، ووضع فريقه والطاقم التدريبي في العزلة بعد اكتشاف الإصابات في صفوفه، موضحاً، في بيان صحافي: «بعد إجراء اختبارات (كوفيد-19) في العاشر الجاري، تبين أن الوضع الصحي في فريق (استاد فرانسيه) قد تدهور، على الرغم من احترام تدابير الصحة والسلامة، والنصائح من مجلس الصحة الإقليمي».

وأشار إلى أن اللاعبين والعاملين بالنادي سيبقون في الحجر الصحي حتى 17 الجاري، قبل إجراء فحوص جديدة. ووفقاً لصحيفة «ليكيب»، أصيب 25 فرداً من الفريق الباريسي بالفيروس، بعد عودتهم من معسكر تحضيري لانطلاق الموسم الجديد في سبتمبر.

واضطر استاد فرانسيه إلى إلغاء مباراته الودية، ضد منافسه المحلي بريف.

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