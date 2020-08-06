سلطات طوكيو تزيل الحلقات الأولمبية العملاقة

المصدر: وكالات

قررت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو إزالة الحلقات الاولمبية العملاقة المرفوعة في خليج طوكيو اليوم، من اجل عملية صيانة لنحو اربعة اشهر، وذلك بعد تأجيل الالعاب الصيفية من 2020 إلى صيف 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد. وتم تركيب الحلقات المتداخلة البالغ وزنها 69 طنا مطلع العام قبالة منطقة أودايبا على حافة خليج طوكيو، فيما كانت العاصمة اليابانية قد بدأت العد التنازلي للالعاب.

وكانت ستبقى في مكانها حتى نهاية الحدث المقرر في الاصل في 9 الجاري، لكي يتم استبدالها برمز الالعاب البارالمبية. لكن البارجة الداعمة للنصب البالغ ارتفاعه نحو 15 مترا وعرضه 32 مترا، تم سحبها الى الشاطىء اليوم. واشارت المدينة في بيان إلى أن الامر برمته "سيخضع لفحص أمني وعملية صيانة لنحو اربعة اشهر"، دون تحديد موعد عودته.

وكانت بداية الالعاب مقررة في 24 يوليو، لكن المنظمين اتخذوا قرارا تاريخيا بتأجيلها الى صيف 2021 بسبب انتشار "كوفيد-19" عالميا.

ويعرب المسؤولون اليابانيون عن رغبتهم المستمرة بتنظيم الالعاب وعدم تأجيلها مرة جديدة، لكن الكثير من الخبراء يشككون بإمكانية استضافتها بشكل طبيعي بسبب الفيروس. وبحسب عدة استطلاعات اخيرا، يتمنى اليابانيون تأجيل الالعاب او الغائها.

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