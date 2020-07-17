راكيتيتش يربط مصيره مع برشلونة ببقاء كيكي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن لاعب خط وسط برشلونة الدولي الكرواتي، إيفان راكيتيتش، الذي ينتهي عقده مع برشلونة عام 2021 لا يريد أن يغادر إذا استمر كيكي سيتيين مدرباً للفريق، في وقت لا يرغب النادي الكاتالوني في تجديد عقد اللاعب (32 عاماً)، وسيرحبون ببيعه هذا الصيف ليتمكنوا من إيداع بعض الأموال قبل انتهاء عقده.

وقالت الصحيفة: «إن راكيتيتش يرى أن وصول سيتيين لبرشلونة سمح له بتغيير موسمه بمنحه دقائق لعب طويلة، ولكن إذا كان سيجلس على مقاعد البدلاء ولن يكون لديه دقائق منتظمة، فإنه سيفكر في الرحيل إلى إشبيلية فقط».

وأضافت: «يريد إشبيلية استعادة خدمات راكيتيتش، لكن لا يمكنهم دفع رسوم نقله أو راتبه الكبير، في ظل جائحة فيروس (كورونا)، وما هو واضح حول راكيتيتش الآن هو أنه لن يذهب إلى الدوري الأميركي لكرة القدم الآن».

راكيتيتش يرى بأن وصول سيتيين لبرشلونة سمح له بتغيير موسمه

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