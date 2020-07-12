أسطورة القوى الجامايكي بولت يفكر في العودة عن الاعتزال

المصدر: باريس - أ.ف.ب

ألمح العداء الأسطوري الجامايكي أوساين بولت، إلى استعداده للتفكير في العودة إلى المضمار الذي اعتزل منافساته عام 2017، في حال طلب منه مدربه المخضرم غلين ميلز ذلك. ويحمل بولت (33 عاماً) الرقمين القياسيين العالميين لسباقي

100 و200م، وتوّج خلال مسيرته اللافتة بثماني ميداليات أولمبية ذهبية، قبل أن يعتزل المنافسات في أعقاب بطولة العالم لألعاب القوى لندن 2017. وفي مقابلة مع مجلة «فارايتي» الأميركية، شدد بولت على أنه لا ينوي العودة عن الاعتزال، لكنه سيفكر في الأمر في حال طلبه ميلز (70 عاماً). وقال: «إذا عاد المدرب وقال لي (هيا، فلنقم بذلك، سأفعل (التفكير في العودة)، لأنني أثق جداً بمدربي». وتابع: «أدرك أنه إذا قال إننا سنقوم بذلك، أعرف ان الأمر سيكون ممكناً». ويعدّ ميلز من أبرز مدربي ألعاب القوى في جامايكا، وأشرف على الفريق الأولمبي أكثر من 20 عاماً.

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