الجماهير تعود جزئياً إلى الملاعب الفرنسية

المصدر: باريس - أ.ف.ب

ستعود الجماهير إلى الملاعب الفرنسية اعتباراً من اليوم، للمرة الأولى منذ تفشي فيروس «كورون»ا المستجد في مارس الفائت. وتوقفت منافسات كرة القدم في فرنسا في أوائل مارس الماضي، بسبب جائحة «كوفيد-19»، قبل أن تقرر رابطة الدوري في أبريل إلغاء الموسم وتتويج باريس سان جرمان باللقب.

ويستضيف فريقان من الدرجة الثانية في شمال غرب البلاد مباراتين على ملعبيهما، عندما يستقبل شامبلي فريق بولون سور مير من الدرجة الثالثة، وكاين لباريس إف سي، في مواجهتين من المتوقع أن يحضرهما بضع مئات الجماهير حداً أقصى. وسيكون الاختبار الأكبر حين يستضيف، اليوم، أيضاً لوهافر من الدرجة الثانية باريس سان جرمان بطل فرنسا، في مباراة ستشكل استعداداً له للمباراتين النهائيتين لمسابقتي كأس فرنسا وكأس الرابطة والدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبما أن العدد الأقصى المحدد بـ5000 شخص يشمل اللاعبين والمدربين والمسؤولين والصحافيين ورجال الأمن والعاملين، تم بيع ما بين 4000 و4500 بطاقة، وقد بيعت في غضون دقائق معدودة، وفق ما ذكر لوهافر.

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