تأجيل بطولة إفريقيا للمحليين.. وستقام صيفاً للمرة الأولى

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أول من أمس، إقامة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر عام 2022 في فصل الصيف بدلاً من شتاء العام نفسه حتى لا تتزامن مع بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة بالكاميرون، في سابقة تحصل للمرة الأولى. وكشف محمد ساعد الأمين العام للاتحاد الجزائري للعبة، أن «كاف» أبلغهم بتأخير موعد البطولة من يناير إلى صيف 2022. وأوضح ساعد، في تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية، أن الاتحاد الافريقي اقترح تنظيم البطولة بين شهري يونيو ويوليو 2022، مؤكداً أن مدة البطولة 22 يوماً. وأبرز ساعد، أن الاتحاد الجزائري سيحدد موعد البطولة بشكل نهائي بعد استشارة وزارة الشباب والرياضة. وكان الاتحاد الإفريقي أعلن تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا التي كانت مقررة بالكاميرون مطلع 2021 إلى بداية 2022، بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

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