إصابة لاعب التنس الأميركي تيافوي بفيروس كورونا

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن لاعب التنس الأمريكي فرانسيس تيافوي اليوم السبت إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله إلى العزل الطبي.

وقال تيافوي المصنف 81 على العالم عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "لسوء الحظ جاءت نتيجة تحليلي إيجابية لفيروس كورونا مساء الجمعة واضطررت للانسحاب من بطولة اتلانتا هذا الاسبوع".

وأضاف "على مدار الشهرين الماضيين كنت أتدرب في فلوريدا وجاءت نتيجة تحليلي سلبية قبل اسبوع واحد".

وأشار "من المقرر أن أخضع لاختبار أخر مطلع الاسبوع المقبل، لكني بدأت بالفعل بروتوكول العزل بناء على توصية الأطباء هنا في اتلانتا، بعد أن كنت أشعر بإثارة شديدة للعودة إلى هنا، فإن الصحة والسلامة بالنسبة للجميع تأتي في المقام الأول".

وفاز تيافوي على مواطنه سام كويري أمس الجمعة في بطولة اتلانتا الاستعراضية التي تستمر حتى غدا الأحد بحضور الجماهير، لكن البطولة ستستمر كما هو مقرر.

وفي الشهر الماضي تم الإعلان عن إصابة أربعة لاعبين بفيروس كورونا في بطولة ادريا الاستعراضية التي نظمها المصنف الأول على العالم نوفاك ديوكوفيتش، والذي كان من بين المصابين بالعدوى.

وجرى تعليق البطولات الرسمية للتنس منذ مارس الماضي على أن يتم استئناف النشاط في منتصف اغسطس علما بأن بطولة أمريكا المفتوحة ستنطلق في 31 اغسطس دون جماهير.

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