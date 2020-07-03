بالميراس يرفض إعارة فيغا إلى شباب الأهلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن شباب الأهلي تقدّم بعرض رسمي لنادي بالميراس للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي، رافائيل فيغا، بداية من الموسم المقبل، لافتة إلى أن النادي البرازيلي رفض إعارة فيغا، واشترط بيع عقد اللاعب بالكامل.

وأوضحت صحيفة «غلوبو سبورت» أن شباب الأهلي أبدى رغبته في ضم فيغا على سبيل الإعارة لموسم واحد، مشيرة إلى أن بالميراس لم يبدِ موافقته على العرض، ومؤكدة أن المفاوضات لاتزال جارية.

وأكدت أن مدرب بالميراس، لوكسمبورغو، لم يعتمد بشكل أساسي على فيغا، لكنه يظل أحد العناصر التي يضعها المدرب ضمن حساباته في الموسم المقبل، في حال عدم موافقة إدارة بالميراس على عرض شباب الأهلي. يذكر أن فيغا (25 عاماً) يلعب في الوسط، ويميل إلى الهجوم، وتبلغ قيمته السوقية 2.5 مليون يورو وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

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