الكشف عن نتيجة مسحة كورونا للاعب المصري باسم مرسي

أكد رئيس مجلس إدارة الإنتاج الحربي اللواء أشرف عامر، أن اللاعب باسم مرسي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي، ليس مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وقال أشرف عامر في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدى البلد" أمس الاحد إن المسحة الأولى والثانية لفريق الانتاج الحربي سلبية بالكامل، ولكننا فوجئنا ببعض التسريبات حول اصابة باسم مرسي بالفيروس التاجي.

وأضاف أن باسم مرسي، علم بشائعة اصابته بفيروس كورونا، والأمر سبب أزمة له ولأسرته وللمحيطين به، مضيفا بأنه لاحظ تأثر باسم مرسي بشائعة اصابته بكورونا.

وناشد رئيس الانتاج الحربي، وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم التسرع فى الكشف عن اصابة أى شخص بفيروس كورونا، خاصة وأنه يزيد الضغط النفسي على اللاعب وأسرته في رحلة العلاج.

وعلى جانب آخر، قال أن: "الوداد المغربي لم يرسل فاكس رسميا لضم باسم مرسي".

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