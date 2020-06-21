الجمهور يعود إلى الملاعب الفرنسية 11 يوليو

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستعيد فتح الملاعب لاستقبال الجماهير من جديد بدءاً من 11 يوليو، بحضور 5000 متفرج حداً أقصى. وقالت الحكومة في بيان صحافي إن «تحسن الوضع الصحي» المرتبط بوباء «كوفيد-19» يجعل من الممكن «رفع بعض التدابير شرط أن يحافظ الجميع على يقظته». وتوقفت بطولة كرة القدم الفرنسية 2019-2020 نهائياً في الثامن من مارس بسبب الوباء، ويأمل دوري كرة القدم للمحترفين بأن يبدأ الموسم المقبل في 23 أغسطس.

وسجلت فرنسا 14 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد في المستشفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الوباء إلى 29617. وأشارت الحكومة إلى أنه من الممكن مراجعة العدد الأقصى الذي حددته بـ5000 متفرج في الملاعب وحلبات السباق، إذا تحسن الوضع الصحي بعد منتصف أغسطس.

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