مدارس السيتي لكرة القدم تستأنف برنامجها التدريبي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعود مدارس السيتي لكرة القدم في دبي لاستقبال اللاعبين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، في موقعين جديدين داخليين ابتداءً من يوم غدٍ الأحد في برنامج تدريبي طيلة شهر يونيو.



وقال بيان صحافي: "يلتزم الموقعان الجديدان والإجراءات المتبعة فيهما بجميع الشروط والراشات التي حددها مجلس دبي الرياضي مؤخرًا مع متابعة الإجراءات ومراجعتها بشكل يومي".



وتتضمن الإجراءات قياس درجة الحرارة عند الوصول، وتعقيم جميع المعدات في كل ساعة، والالتزام بعدم التلامس والمحافظة على التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الالتزام جميع اللاعبين والمدربين بارتداء الكمامات والقفازات.



وتقام الحصص التدريبية في موقعين في دبي هما كورة دوم في الوصل، وجست بلاي في القوز من الأحد إلى الخميس في كل أسبوع من الساعة 6 إلى 7 مساءً.



وتنظم مدارس السيتي لكرة القدم برامجها التدريبية في الإمارات منذ عشر سنوات، والتي يتبع فيها المدربون على التقنيات ذاتها المعتمدة لدى نادي مانشستر سيتي.



وحول ذلك علق سايمون هيويت، مدير عمليات كرة القدم في الشرق الأوسط لمدارس السيتي لكرة القدم: "عملنا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومواقع التدريب لضمان الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة، نحن سعداء بعودة اللاعبين إلى البرنامج التدريبي واستقبالهم مجددًا".



وأضاف: "تستقبل الحصص التدريبية اللاعبين واللاعبات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 من مختلف المستويات المهارية. والتي تركز على توفير المتعة، وفرصة العودة لممارسة الرياضة، والتواصل الاجتماعية الآمن، والصحة النفسية للاعبين. وعملنا مع طاقم المدربين على أن توفر الحصص كل ما سبق، ونتطلع قدمًا لانطلاقها".



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news