35.1 مليون دولار تضع محمد صلاح رابع أعلى نجوم الكرة دخلاً في العالم

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت مجلة "فوربس" الأميركية عن قائمة نجوم كرة القدم، الأعلى حصداً للأجور في العالم، خلال الفترة من يناير 2019، وحتى مطلع 2020، وجاء الدولي المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في المرتبة الرابعة بقيمة 35.1 مليون دولار.

وتفوق صلاح على العديد من نجوم الكرة، متقدماً على مهاجم الدولي الفرنسي ومهاجم فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي الذي حصل على 33.8 مليون دولار، في قائمة اعتلى صدارتها البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يعد الأعلى حصداً للأجور بإجمالي 105 مليون دولار، بفارق المليون دولار فقط عن غريمه التقليدي الدولي الارجنتيني، نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الذي جاء بالمركز الثاني بإجمالي 104 مليون دولار.

وحل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في المرتبة الثالثة بقيمة 95.5 مليون دولار.



ترتيب المراكز الخمسة الأولى للاعبي الكرة الأعلى دخلاً في العالم

1ـ البرتغالي كريستيانو رونالدو: 105 مليون دولار.

2ـ الأرجنتيني ليونيل ميسي: 104 مليون دولار.

3ـ البرازيلي نيمار دا سيلفا: 95.5 مليون دولار.

4ـ المصري محمد صلاح: 35.1 مليون دولار.

5ـ الفرنسي كيليان مبابي: 33.8 مليون دولار .

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