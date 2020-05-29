مدرب أستون فيلا يفقد والده بسبب فيروس كورونا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

توفي والد مدرب أستون فيلا الإنجليزي، دين سميث، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن أول من أمس النادي المشارك في الدوري الانجليزي لكرة القدم. وقال نادي مدينة برمنغهام إن رون سميث (79 عاماً)، كان يعاني من الفيروس منذ أربعة أسابيع.

وكتب في بيان «يحزن عائلة أستون فيلا أن تعلن وفاة رون سميث، والد مدربنا الحالي دين، عن عمر 79 عاماً».

وتابع «رون الذي كان يعيش أخيراً في دار رعاية بعد تشخيص اصابته بداء الخرف قبل ست سنوات، أصيب بالفيروس منذ أربعة اسابيع، وبعد فترة وجيزة في المستشفى توفي الى جانب أفراد عائلته».

وأضاف «كان رون، المشجع الدائم لأستون فيلا، في ملعب فيلا بارك لسنوات عديدة، ونقل حبّه للنادي الى أبنائه. بالاضافة الى وجوده الدائم في المباريات البيتية. كان رون شاهداً على الايام الرائعة في مايو 1982 عندما رفع فيلا اللقب الأوروبي في روتردام».

وسميث ليس أول مدرب في الدوري الانجليزي يخسر أحد أقاربه بسبب مرض «كوفيد-19»، إذ توفيت والدة الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن 82 عاماً الشهر الماضي.

وخطا الدوري الإنجليزي، الأربعاء، خطوة إضافية نحو استئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال السماح بالاحتكاكات في التمارين.

وجاء هذا القرار الذي اتخذته رابطة الدوري، بعدما أجازت الحكومة البريطانية الأحد الانتقال إلى «المرحلة الثانية» من خطة استئناف منافسات المسابقات الرياضية التي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، بما في ذلك التصديات والمواجهات، لمساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة للمواجهات التنافسية.

سبق لمدرب مان سيتي غوارديولا أن فقد والدته بسبب الفيروس.

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