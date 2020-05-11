"كهربا" يهدد الزمالك بمقاطع فيديو سرية

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشفت تقارير إعلامية، أن لاعب الأهلي المصري، محمود عبد المنعم الشهير بـ "كهربا" أرسل أمس الأحد رده على الشكوى التي قدمها نادي الزمالك في حقه لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، للمطالبة بتعويض مالي بعد هروبه عن القلعة البيضاء في نهاية الموسم الماضي.

كان كهربا، قد اختلف مع نادي الزمالك، ورحل عن الفريق دون الحصول على إذن من ناديه السابق.

وتضمن دفاع "كهربا"، مقاطع فيديو، أكدت تعرضه للاعتداء من قبل رئيس النادي المستشار مرتضي منصور، والإداري السابق أيمن حافظ.

كما تضمن حافظة المستندات، لقاءات تليفزيونية لرئيس نادي الزمالك متهكما فيها على اللاعب واسرته.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خطوات جديدة فيما يخص قضية كهربا، بالاستعانة بالمحامي الإيطالي سلفاتوري تشيفالي، بالدفاع عن النادي في قضية لاعب الأهلي الحالي أمام "فيفا".

وطلب تشيفالي من إدارة الزمالك عدم مهاجمة اللاعب في أي تصريحات إعلامية في الوقت الحالي، حتى لا تُحتسب نقطة سلبية على النادي في تلك القضية.

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